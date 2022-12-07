واشنطن: أي استخدام للأسلحة النووية تصرف غير مسؤول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة تعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية عمل غير مسؤول على الإطلاق.

وقال برايس ردا على طلب للتعليق على كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعاظم خطر نشوب حرب نووية: "لن أخوض في التقييمات. نعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق".

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وأشار إلى أن روسيا وقعت رسميا في إطار مجلس الأمن الدولي في يناير من هذا العام بيانا بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

وأكد أن الولايات المتحدة سمعت من العديد من الدول "إعادة تأكيد لبيان بسيط للغاية منذ الحرب الباردة بأن الحرب النووية يجب ألا تبدأ أبدا ولا منتصر فيها".

وأضاف: "سمعنا ذلك من الصين والهند ومن حلفائنا، كما سمعنا هذا التأكيد من روسيا".

ونوه إلى أن واشنطن تعتبر "أي خطاب آخر حول قعقعة السيوف النووية أو حتى التهديد المجنون باستخدام أسلحة نووية تكتيكية هو كلام غير مسؤول ويتعارض مع روح هذا البيان، الذي يتصدر نظام منع انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: تاس