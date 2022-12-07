الولايات المتحدة تعتبر بيدرو كاستيليو "رئيسا سابقا" لبيرو

وصفت الخارجية الأمريكية بيدرو كاستيليو بأنه "رئيس بيرو السابق" في أعقاب قرار البرلمان البيروفي بعزله من المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، يوم الأربعاء: "حسبما أفهم، ونظرا لقرار الكونغرس، إنه الآن الرئيس السابق كاستيليو".

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وأشار إلى أن البرلمانيين البيروفيين تصرفوا بالتوافق مع الإجراءات الديمقراطية.

ويأتي ذلك على خلفية تبني الكونغرس البيروفي قرارا بعزل الرئيس واتهامه بـ"محاولة انقلاب" بعد أن أعلن كاستيليو حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ وسط أزمة سياسية في البلاد.

المصدر: "فرانس برس"