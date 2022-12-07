"تحرير الشام" تخطط للهجوم على حميميم بالمسيّرات والصواريخ

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بالمسيرات والصواريخ.

وقال إيغوروف: "المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة تفيد بأن عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بطائرات بدون طيار وراجمات الصواريخ".

وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ الضربات من مناطق تقع في الجزء الجبلي من محافظة اللاذقية على أراضي منطقة وقف التصعيد.

وأضاف: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن الاستفزازات واتخاذ المسار السلمي لتسوية الوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

المصدر: نوفوستي