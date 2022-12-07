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"بلومبرغ": بريطانيا بصدد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أخبار العالم

Globallookpress
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بريطانيا ستعلن يوم الجمعة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وقالت المصادر لـ"بلومبرغ"، يوم الأربعاء، إن العقوبات ستستهدف أفرادا وكيانات من روسيا، وستهدف من بين أمور أخرى إلى منع الالتفاف على العقوبات القائمة، ومساءلة من تعتبرهم بريطانيا "أشخاصا على علاقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

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ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المخطط أن تستهدف العقوبات الأوروبية نحو 200 من الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك البنوك والقنوات التلفزيونية ومجمع الصناعات العسكرية وقطاع الطاقة وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والبرلمانيين.

المصدر: بلومبرغ

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