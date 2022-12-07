ماكرون لوزرائه: انتقوا كلماتكم عند الحديث عن انقطاع الكهرباء في البلاد

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء حكومة بلاده على عدم بث الذعر بين الفرنسيين أثناء الإدلاء بتصريحات حول "سيناريوهات الخوف" جراء انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وذكرت قناة BFM التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ماكرون أعطى التعليمات بهذا الخصوص، إلى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ووزيرة نقل الطاقة آنييس بانييه روناتشيت، ووزير المالية برونو لومير، خلال اجتماع عقده صباح اليوم قبل عقد اجتماع للحكومة في قصر الإليزيه.

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وبحسب القناة، ناقش ماكرون الوضع في قطاع الطاقة مع ممثلي الحكومة وحثّهم على عدم الإدلاء بآرائهم حول أسوأ الفرضيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في فصل الشتاء.

وقال لهم: "الفرنسيون ليسوا فئران تجارب."

هذا وقد صرّح وزير نقل الطاقة في وقت سابق، أن الحكومة الفرنسية تعمل على كافة الخيارات المُمكنة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال: "التحدي هو الاستعداد لأي سيناريو، نحن نعمل على ذلك، لكن هذا لا يعني أنه سيحدث بالتأكيد ".

بدورها، حذّرت الشركة الفرنسية المشغلة لشبكات الطاقة RTE في وقت سابق، من خطر حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة الكهربائية في يناير المقبل.

المصدر: تاس