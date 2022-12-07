موزمبيق.. الحكم بالسجن 12 عاما على نجل الرئيس السابق

حكم في موزمبيق على نجل الرئيس السابق أرماندو غيبوزا، بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهمة فساد تتعلق بديون قيمتها مليارا دولار أدت إلى أزمة اقتصادية.

وفي التفاصيل، أصدر القاضي، أفيغينيو بابتيستا، حكما بالسجن 12 عاما ضد ندامي غيبوزا، في قرار، تم تلاوته داخل خيمة بيضاء في فناء سجن شديد الحراسة، على مشارف العاصمة مابوتو، حسبم ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الأربعاء.

يشار إلى أن نجل الرئيس السابق هو واحد من ثمانية أشخاص، تم اعتقالهم، بناء على أوامر النائب العام، حيث يشتبه أنه لعب دورا في قضية أغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

والمشتبه بهم السبعة الآخرون، الذين تم اعتقالهم هم رجال أعمال وأعضاء في هيئات الاستخبارات.

واعتقل في القضية مصرفيين اثنين سابقين في "كريدت سويس غروب إيه جي"، والذين أقروا بالذنب في التهم في الولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"