بوتين يجدد معارضته إعادة عقوبة الإعدام في روسيا

جدد الرئيس فلاديمير بوتين التأكيد على معارضته لإعادة عقوبة الإعدام في روسيا، حيث وصف هذه العقوبة في وقت سابق بأنها "بلا معنى وتحمل نتائج عكسية".

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "تحدث رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين، في مؤتمر للقضاة عن هذا الأمر، ورد على طلبات من يدعون إلى إعادة عقوبة الإعدام قائلا، إنه لذلك علينا فقط تغيير الدستور، و نظرا لذلك، لم يتغير موقفي تجاه هذه القضية".

وصرح الرئيس الروسي في سبتمبر خلال اجتماعه مع أعضاء منتدى "فالداي" الدولي بأنه يعارض عقوبة الإعدام في روسيا ووصفها بأنها "بلا معنى وذات نتائج عكسية".

المصدر: نوفوستي