وصفته بالدكتاتور .. مجلة "تايم" تمنح زيلينسكي لقب شخصية العام

منحت مجلة "تايم" الأمريكية فلاديمير زيلينسكي لقب شخصية العام، بينما أشارت إلى أنه يظهر نزعات استبدادية، ويزج بمعارضيه السياسيين في السجون.

ونشرت المجلة على حسابها على تويتر: "شخصية العام 2022 هو فلاديمير زيلينسكي"

وللوقوف على شخصية زيلينسكي أجرت المجلة حوارا مع زيلينسكي وهو في طريقه إلى خيرسون.

بحسب الصحفي كاتب المقال، زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا، تأثر عندما قرأ كتابا عن "لي كوان يو"، وهو أول رئيس وزراء سنغافوري، وأحد مؤسسي "المعجزة الاقتصادية" السنغافورية، وعرف عنه أنه شن "حربا وحشية ضد الفساد.

وأشار الصحفي إلى أن النقاد يتهمون زيلينسكي بإظهاره نزعات استبدادية، وبحرمانه ممثلي الطبقة الأوليغارشية من السلطة، وإقدامه على الزج بمعارضيه السياسيين ـــــ الذين يعتبرهم خونة ــــــ في السجن".

بالإضافة لذلك، غالبا ما تتم مقارنة زيلينسكي، وفقا للصحفي، برئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، على الرغم من أن زيلينسكي لا يحب هذه المقارنة. وإنما يفضل مقارنته بالكاتب جورج أورويل والممثل المخرج تشارلي شابلن.

بالحديث عن الأبطال والاجواء التي تأثر بها، كتب الصحفي، أن زيلينسكي نشأ في الكوميديا السوفيتية وأن أبطاله كانوا مخرجين سوفييت مثل ليونيد غايداي. وفقا لزيلينسكي، كانت هذه هي كلاسيكيات عصره في ذلك الوقت".

وأطلقت مجلة تايم مسابقة رجل العام لاول مرة في عام 1927. وقد كان رجل ذلك العام هو تشارلز ليندبيرغ ، أول طيار يحلق فوق المحيط الأطلسي وحده، وعلى مر السنين حظي الرؤساء الأمريكيون والقادة السوفييت والملكة البريطانية إليزابيث الثانية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجل الأعمال إيلون ماسك بألقاب "شخصية العام".

لكن في بعض الأحيان كانت اختيارات المجلة غير مفهومة فمثلا في عام 1938، اختارت المجلة أدولف هتلر كشخصية العام.

المصدر: ريا نوفوستي.