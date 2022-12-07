ساخرا من القضاء.. ترامب يستأنف قرار إدانة شركته بالتهرب الضريبي ويعتبره حملة اضطهاد ضده

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من القضاء في بلاده، معتبرا أن قرار إدانة شركته العائلية باحتيال مالي وضريبي يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده.

وأكد الرئيس السابق أنه سيقدم طلب استئناف على الحكم.

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وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إن النظام القضائي "كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك".

وقالت ناطقة باسم "منظمة ترامب" إن "ويسلبرغ قال تحت القسم إنه خان الثقة التي وضعها المجتمع فيه، وأنه عمل في جميع الأوقات فقط من أجل مكاسب شخصية وجشع شخصي".

وأعلنت، سوزان نيكيليس، المحامية في هيئة الدفاع عن "منظمة ترامب"، في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه، "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدم طلب استئناف".

وخلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"، المجموعة التابعة للرئيس السابق، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطور يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، في بيان إنه أول حكم يصدر بناء على القانون الجزائي على مجموعة الملياردير الأميركي التي تضم نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.

وعلى الرغم من أنه ليس ملاحقا شخصيا ومن أن العقوبة التي يواجهها قد تكون غرامة لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبيا بالمقارنة مع حجم الشركة، يشكل هذا الحكم نكسة قضائية للرئيس السابق (2017-2021)، المرشح رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2024.

وقال المدعي العام، ألفين براغ، وهو ديمقراطي منتخب إن هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن التي انسحبت للتداول، "بعد أكثر من شهر من جلسات الاستماع أكدت أن شركتي "ترامب كوربوريشن وترامب بايرول كوربوريشن مذنبتان في جميع التهم وعددها 17".

وسيصدر الحكم في 13 يناير 2023، كما أعلن مكتب المدعي العام.

وجرت محاكمة الشركتين بتهمة تهرب ضريبي وتزوير بيانات محاسبة، بهدف إخفاء مكافآت مالية لبعض كبار الموظفين عن مصلحة الضرائب، لا سيما المدير المالي السابق، آلن ويسلبرغ، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه وأدلى بشهادته في المحاكمة.

وقال براغ إن "الشركتين تهربتا على مدى 13 عاما من القانون عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخية مع تعمد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبية لتجنب دفع ضرائب"، وتحدث عن "جشع وغش".

واعترف ويسلبرغ (75 عاما) بأنه مذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي وتهرب ضريبي تتعلق بـ 1.76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.

كما اعترف الرجل السبعيني، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنه استفاد من امتيازات عينية لم يصرح بها لمصلحة الضرائب، من شقة في حي راق في مانهاتن إلى استئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقدية لعطله.

ويواجه دونالد ترامب عددا من الدعاوى القضائية لكن لم توجه إليه أي تهم بعد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية