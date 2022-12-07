نسبة العزوف عن الزواج تسجل أرقاما قياسية في كوريا الجنوبية في الأعوام الأخيرة

أفادت وزارة الإحصاء الكورية الجنوبية، بأن نسبة العزوبية، سجلت رقما قياسيا في العام الماضي، بسبب عزوف الكثير من الشباب عن الزواج.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة العائلات المكونة من شخص واحد بلغت 33.4% "7.16 ملون فرد" في العام الماضي، ما يزيد بنسبة 1.7% عن العام 2020، الذي بلغت فيه 31.7% "6.64 مليون".

ووفقا لبيانات مركز الإحصاء، فإن نسبة العزوف عن الزواج سجلت ارتفاعا بنسبة 20% منذ العام 2005، وأن نسبة الأسر المكونة من فرد واحد ستصل إلى 39.6% حتى العام 2050.

وعزا الخبراء في كوريا الجنوبية أسباب هذه الظاهرة، لتردي الاقتصاد، والتغيرات المستحدثة على الأعراف الاجتماعية.

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ومن بين الأسر المكونة من فرد واحد، يمثل الشباب من فئة العشرينات من العمر النسبة الأكبر والتي بلغت 19.8% في العام الماضي، ويليهم الأشخاص البالغين السبعينيات من العمر بنسبة 18.1%، والثلاثينيات بنسبة 17.1 %، والستينيات بنسبة 16.4%.

أما بحسب الجنس، فحصلت النساء في سن السبعينات اللاتي يعشن بمفردهن على الحصة الأكبر وتقدر بـ 27.3 %، وحصل الرجال البالغين الثلاثينات نت العمر على النسبة الأكبر بين الذكور وبلغت 31.8%.

وبرر 34.3% من الأفراد عزوفهم عن الزواج لأسباب وظيفية، بينما اختار 26.2% العيش بمفرهم طوعا.

وبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المكونة من فرد واحد 26.91 مليون وون "20,378 دولارا أمريكيا" في العام 2021، بزيادة قدرها 11.7% عن العام 2020.

المصدر: يونهاب