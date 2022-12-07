السفير الإيراني لدى موسكو: إيران وروسيا ستوقعان اتفاقية حول التعاون قريبا

أعلن السفير الروسي لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن موسكو وطهران ستوقعان في المسقبل القريب اتفاقية تعاون شاملة.

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وقال في كلمة ألقاها في فعالية عقدت في معهد الاستشراق في موسكو: "سنوقع في المستقبل القريب معاهدة شاملة طويلة الأمد حول العلاقات"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول مكان وموعد التوقيع.

في الوقت الحالي تعتمد العلاقات الإيرانية الروسية على اتفاق ثنائي حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون الذي تم التوقيع عليه في موسكو في عام 2001. تم إبرام هذا العقد لمدة 10 سنوات، ويتم تجديده تلقائيا كل 5 سنوات، ما لم يبلغ أحد طرفي العقد الآخر كتابة قبل عام واحد على الأقل من انتهاء سريان مفعوله بنيته إنهاء العقد. يعمل الطرفان حاليا على صياغة اتفاقية جديدة حول العلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي