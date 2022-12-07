لافروف: حصول الهند والبرازيل على عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي سيعززه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ترى في حصول الهند والبرازيل لصفة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تعزيزا لقيمة ومركز هذه الهيئة الدولية.

وشدد لافروف، في كلمة له خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، على أن هذا الأمر لن يحدث إذا حصلت ألمانيا واليابان على مثل هذا الوضع.

وأضاف لافروف: "نحن نرى القيمة المضافة التي ستجلبها الهند إلى مجلس الأمن، وذلك لمعرفتنا مواقفها تجاه القضايا العالمية والإقليمية، ونحن نرى القيمة المضافة التي ستجلبها البرازيل إلى مجلس الأمن الدولي، لكننا في ذات الوقت لا نرى أي قيمة مضافة إذا أصبحت ألمانيا واليابان فجأة عضوين دائمين في هذه الهيئة الدولية".

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وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تلاحظ منذ فترة طويلة "وجود أي اختلاف في موقف ألمانيا واليابان عن موقف الولايات المتحدة والناتو".

ووفقا للوزير الروسي، لا يمكن لليابان الحصول على صفة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لأنها ترفض الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية. وقال: "ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 101 بوضوح شديد على أن جميع القرارات التي تتخذها القوى المنتصرة معترف بها من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة".

وأكد لافروف أن اليابان انضمت إلى الأمم المتحدة وصادقت على ميثاق المنظمة، لكن هذا الموقف الرافض ينتهك أحد بنودها الرئيسية.

في 11 أكتوبر، قال لافروف إن إصلاح مجلس الأمن الدولي قد نضج، ويجب حل النقص المزمن في تمثيل الدول النامية. وأضاف في الوقت نفسه أنه "لا حاجة لإضافات من الغرب".

المصدر: تاس