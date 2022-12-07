مجلس العلماء الإندونيسي: ليذهب السفير الأمريكي إلى الجحيم

رد رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا أنور عباس، بشكل حاد على انتقاد السفير الأمريكي في بلاده سونغ يونغ كيم لقانون مكافحة الزنا الذي صدر مؤخرا في إندونيسيا.

ودعا عباس إلى إرسال السفير واستثمارات بلاده إلى الجحيم.

أقرت إندونيسيا يوم الثلاثاء، رغم تحذيرات السفير الأمريكي، قانونا جنائيا جديدا يحظر ممارسة الجنس بين الشريكين غير المتزوجين. وتمنع القوانين المحلية كذلك الزواج من نفس الجنس. وكذلك في أوائل ديسمبر، رفض مجلس العلماء زيارة المبعوثة الأمريكية لقضايا المثليين جيسيكا ستيرن، وقارنتها وزارة الخارجية الإندونيسية بالضيف الجاهل.

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ووفقا لموقع Detik، حذر السفير الأمريكي من أن القانون الجنائي الجديد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في إندونيسيا، ودعا سلطات البلاد إلى احترام حقوق المثليين والمثليات ومجتمع الميم.

من جانبه قال عباس: "إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض مواقفها ووجهات نظرها بهذه الطريقة، فعلينا أن نقول: فلتذهبي إلى الجحيم مع المساعدات والاستثمارات".

ويرى عباس، أن طلب السفير الأمريكي، احتوى على تهديد غير مقنع لإندونيسيا. وأضاف: "هذا البيان له نبرة تهديد واضحة. ومن الواضح من كلمات السفير أن حكومة الولايات المتحدة تريد إجبار الشعب الإندونيسي على التسامح مع ممارسات مجتمع الميم. وإذا كانت الحكومة لا تريد اتباع هذه العقائد، فإن الولايات المتحدة، كما ترون، لن تستثمر في إندونيسيا".

وأعرب أنور عباس عن أسفه لوجهة نظر الحكومة الأمريكية في قانون العقوبات الذي تم إقراره حديثا. ووفقا له، فإن الانتقادات تعكس أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الود وعدم الاحترام لإندونيسيا كدولة ذات سيادة ودينية ومثقفة.

المصدر: وكالات