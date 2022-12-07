باحث صيني: السياسة الأمريكية تزعزع الاستقرار في أوروبا

أكد الباحث في معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية في الصين، جون روس، أن السياسة الأمريكية المدمرة في الاتحاد الأوروبي تزعزع الاستقرار في هذه القارة.

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وكتب روس في مقالة جديدة في صحيفة "غلوباس تايمز": "من الواضح أن الاضطرابات الحالية في أوروبا هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وسجل التضخم أكبر نموا منذ 30 عاما، واندلع في القارة أكبر نزاع منذ عام 1945".

وعبر الباحث عن اعتقاده أن واشنطن هي التي أثارت هذه "الفوضى" في المنطقة. وأوضح: "وعدت الولايات المتحدة أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو، مدركة أن ذلك يهدد الأمن الروسي بشكل مباشر. أرادت (واشنطن) إضعاف ليس فقط روسيا بل وألمانيا أيضا، وذلك من خلال إجبار برلين على شراء الغاز الأمريكي باهظ الثمن بدلا من الغاز الروسي الرخيص".

وأشار إلى أن موسكو لم تسمح للغرب بالتعدي على مصالحها الوطنية، محذرا في الوقت ذاته من أن الأزمة الأوكرانية "لن تكون الأخيرة" إذا لم يظهر الساسة الأوروبيون استقلالهم عن الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي