ستولتنبرغ: نهاية الحرب في أوكرانيا لا تعني عودة علاقات الحلف مع روسيا

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في فعالية نظمتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بعد، عن اعتقاده بأن الظروف لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "لم تتشكل بعد".

وزعم بأن روسيا لم تظهر بعد إشارات على استعدادها للمفاوضات مع احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف: "لكن لا ينبغي أن أقرر أنا ولا بروكسل هذا. يجب أن يقرر الأوكرانيون متى يحين وقت المفاوضات".

وكرر موقف الحلف "الداعم لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس كدولة ذات سيادة".

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وذكر ستولتنبرغ أن دول الناتو، تدرس باستمرار إمكانية إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة، وقال: "لا يمكنني الحديث عن أنواع محددة من منظومات (الأسلحة) التي نفكر في تسليمها إلى أوكرانيا ، نحن نفكر باستمرار في إضافة أنظمة جديدة".

وشدد على أهمية ضمان فعالية أداء الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا، وتزويدها بالذخيرة وقطع الغيار لها، بالإضافة إلى صيانة هذه الأسلحة.

وتابع ستولتنبرغ القول: "يجب أن نفهم أن نهاية هذه الحرب لن تعني العودة إلى العلاقات الجيدة أو الطبيعية مع روسيا. يجب أن نكون مستعدين لعلاقة طويلة صعبة مع روسيا. وهذا يعني الحاجة إلى الاستثمار في دفاعنا وتعزيز الردع والدفاع الجماعي لحلف الناتو".

وزعم ستولتنبرغ بأن الناتو "كان يحاول منذ عقود بناء علاقة بناءة مع روسيا، بما في ذلك قبل بدء النزاع في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي