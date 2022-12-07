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الخارجية الروسية: محاولات استبعاد روسيا من مجموعة العشرين مصيرها الفشل

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الخارجية الروسية: محاولات استبعاد روسيا من مجموعة العشرين مصيرها الفشل
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن كل المحاولات الرامية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين مصيرها الفشل.

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وفي تعليقه على مشروع الميزانية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة قال غروشكو للصحفيين في دهاليز المنتدى الدولي السنوي "قراءات بريماكوف"، اليوم الأربعاء: "نرى أن الغرب يهدف حاليا إلى عزل روسيا وهو قد فشل بالفعل، مثلما فشلت محاولات استبعاد روسيا من مختلف المنظمات والاجتماعات الدولية".

وأضاف: "لا يوجد هناك شيء جديد في ذلك. لقد رأينا هذه المحاولات عشية قمة بالي، وفشلت هذه المحاولات، ولا يدعمها معظم بلدان العالم. إننا نتعامل بكل جدية مع كل ما تفعله الولايات المتحدة، لكن هذه المحاولات تنطوي على الفشل".

ويضم مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية الجديدة الذي وافقت عليها لجان غرفتي الكونغرس الأمريكي، وتم نشره مساء أمس الثلاثاء، بندا ينص على أن واشنطن ستعمل على طرد روسيا من عدد من المنظمات الدولية بما فيها مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي

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