الكونغرس الأمريكي يلغي شروطا تحظر بيع مقاتلات F-16  لتركيا

ألغت اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع مقاتلات F-16 لتركيا سابقا، من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.

وأنهت اللجنة المشتركة، الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بموازنة قدرها 857 مليار دولار.

ومن أبرز النواب الذين تقدموا بالشروط التقييدية، الديمقراطيان، كريس باباس، وفرانت بالوني، والجمهوريان، غوس بيليراكيس، ونيكول ماليوتاكي.

إقرأ المزيد

وسيتم التصويت على مسودة القانون الجديد في الجمعية العامة للجنة المشتركة، ويأتي في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن تركيا تسعى لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز F-16 Blok 70، إضافة لتحديث 80 مقاتلة في حوزتها.

المصدر: الأناضول