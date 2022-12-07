كوليبا يشكو من الحلفاء الذي لا يسمحون لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو

اشتكى وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، من أن بعض حلفاء كييف مستعدون لتزويدها بالأسلحة أكثر من دعم رغبتها في الانضمام إلى حلف الناتو.

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وقال كوليبا في حديث لصحيفة "بوليتيكو": "يخشى بعض الأصدقاء المقربين لأوكرانيا الرد بشكل إيجابي على طلب كييف الحصول على عضوية الناتو أكثر من خوفهم من تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة".

وأشار إلى أنه "لا يزال هناك العديد من الحواجز النفسية التي يجب علينا التغلب عليها"، وبينها عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.

وأشارت الصحيفة، سابقا، إلى أن معظم حلفاء أوكرانيا يتجنبون موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو ويكررون أنه يجب التركيز على الصراع الحالي المستمر في أراضيها.

ونقلت عن مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف الناتو، جوليانا سميث، قولها إنه "يتم حاليا التركيز على الدعم العملي لأوكرانيا". وأضافت أن الأوكرانيين يدركون أنه يجب عليهم العمل كثيرا قبل انضمامهم إلى الحلف.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون بأن انضمام بلادهم إلى الناتو لن يتم في المستقبل القريب، لكنهم يريدون في الوقت ذاته رؤية أي إشارة إيجابية من الحلف.

المصدر: نوفوستي