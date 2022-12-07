مصرع 16 شخصا في اصطدام شاحنة تحمل عسكريين مع ميكروباص في دونيتسك

أعلن مصدر في هيئات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن اصطدام شاحنة وحافلة صغيرة في منطقة شاختيورسكي في الجمهورية، أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال المصدر: "على الطريق السريع شاخترسك - توريز اصطدمت شاحنة تقل عسكريين بحافلة صغيرة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، ونقل ثلاثة وهم من العسكريين إلى قسم العناية المركزة في المستشفى".

وأشار المصدر إلى أن سائق الشاحنة، لقي حتفه خلال الحادث. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، ويجري التحقيق لتحديد أسبابه وملابساته.

المصدر: تاس