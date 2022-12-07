فولودين: خونة روسيا سيصبحون غير ضروريين في الغرب عاجلا أم آجلا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الغرب عاجلا أم آجلا سيتوقف عن حاجته لخونة روسيا، مشيرا إلى أنه يوجد هناك "روس طيبون" بالنسبة لواشنطن وبروكسل.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "هذا ما يجب أن يعرفه جميع "المتجولين" والخونة الذين يعبرون اليوم عن دهشتهم من أن حقوق الإنسان والحريات هي مجرد زينة في الولايات المتحدة وأوروبا. لا يوجد هناك "روس طيبون" بالنسبة لواشنطن وبروكسل. إن الدول الغربية بحاجة إلى منشقين ليكونوا أكثر بانديرا من بانديرا نفسه".

كما عبر عن اعتقاده أن مثل هؤلاء الناس "سينتهي بهم الأمر حتما كما يحدث بالمواد المستخدمة فيصبحون غير ضروريين" بالنسبة للدول الغربية.

وتابع: "يقول مبدؤهم: ما دمت تنتقد بلادك، نتسامح معك. لكن في حالة أي عصيان، سيرمونك".

المصدر: تاس