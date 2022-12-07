تقرير أمريكي: انخفاض مستوى الدعم لأوكرانيا في الولايات المتحدة

جاء في تقرير بحثي أعده مركز The Chicago Council on Global Affairs، أن مستوى الدعم لأوكرانيا في الولايات المتحدة تراجع، ويطالب 47% بدفع كييف نحو المفاوضات.

وقال التقرير: "يعرب حوالي نصف الأمريكيين (47 في المائة، مقابل 38 في المائة في يوليو) عن اعتقادهم بأنه يجب على واشنطن أن تدفع سلطات كييف نحو تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن".

كما ذكر التقرير أن 29٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون، أن على الولايات المتحدة أن تسحب دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا بالكامل. في الوقت نفسه، يعتقد 27٪ أنه يجب على واشنطن إرسال قوات للتدخل في النزاع.

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ومنذ يوليو الماضي، انخفض عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينبغي دعم أوكرانيا "لأطول فترة ممكنة" من 58 في المائة إلى 48 في المائة.

وبين الجمهوريين، تضاءل الدعم لأوكرانيا أكثر. ووفقا لبيانات المركز انخفضت نسبة الجمهوريين المؤيدين للتمويل العسكري النشط لأوكرانيا انخفض من 80 في المائة إلى 55 منذ مايو، وانخفض عدد مؤيدي المساعدات من 74 في المائة إلى 50 في المائة.

المصدر: نوفوستي