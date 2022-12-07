آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /07.12.2022/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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