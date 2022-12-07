موقع: بوريل يحصل على معاش تقاعدي من صندوق قارب الإفلاس

قال موقع EUobserver، إن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، يتلقى بالإضافة لراتبه الشهري الذي يزيد عن 20 ألف يورو، مدفوعات من صندوق تقاعد البرلمان الأوروبي.

وذكر الموقع الذي يعمل من بروكسل، أن صندوق تقاعد البرلمان الأوروبي يعاني من عجز مالي مزمن ومن المتوقع إعلان إفلاسه بين عامي 2024 و 2026.

وجاء في دراسة للموقع، أن المكتب الصحفي لبوريل(الذي ترأس البرلمان الأوروبي في 2004-2009)، أكد كتابيا، أن الأخير قد تلقى "مدفوعات تقاعد طوعية" من صندوق البرلمان الأوروبي، لكنه لم يحدد حجمها بالضبط.

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ووفقا للموقع، يعاني صندوق التقاعد الطوعي المذكور من عجز جدي منذ أكثر من 10 سنوات، وإذا تم إعلان إفلاسه فسيتم استخدام أموال دافعي الضرائب لتعويض النقص، الذي تجاوز بالفعل 400 مليون يورو.

ويؤكد الموقع، أنه بالإضافة إلى بوريل، يواصل العديد من السياسيين الأوروبيين الكبار تلقي مدفوعات من هذا الصندوق، رئيس وزراء مالطا السابق جوزيف موسكات، وكذلك السياسي الإيطالي أنطونيو تاجاني.

ويشير EUobserver إلى أن الصندوق التقاعدي، الذي سدد مدفوعات مالية لـ 623 سياسيا أوروبيا رئيسيا في عام 2009، سيتعين عليه تقديم مدفوعات إلى 872 عضوا حاليا وسابقا من أعضاء البرلمان الأوروبي وورثتهم بحلول عام 2024، عندما يُرجح إفلاسه.

المصدر: تاس