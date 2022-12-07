البنتاغون: واشنطن تعزز وجودها العسكري في أستراليا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز وجودها العسكري الدوري في أستراليا.

وقال أوستن: "سنزيد من الوجود الدوري للقوات العسكرية الأمريكية في أستراليا".

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وأشار إلى أن الحديث يدور حول زيادة وجود القاذفات والمقاتلات، بالإضافة إلى المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش الأمريكيين.

وأضاف: "الولايات المتحدة وأستراليا اتفقتا على توسيع التعاون الدفاعي الثلاثي مع اليابان".

واستضافت واشنطن أمس الثلاثاء محادثات بين وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيري الخارجية والدفاع الأستراليين.

المصدر: نوفوستي