 
مباشر

البنتاغون: زورق حربي إيراني اقترب بشكل خطر من سفن أمريكية في مضيق هرمز

أخبار العالم

البنتاغون: زورق حربي إيراني اقترب بشكل خطر من سفن أمريكية في مضيق هرمز
Globallookpress Xinhua
صورة تعبيرية-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubna

قالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية إن زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة الأمريكية في بيانها الصادر في 6 ديسمبر أن الحادث وقع أثناء عبور سفينة USS Lewis B. Puller والمدمرة USS The Sullivans.

وأضافت: "زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأمريكية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز مساء 5 ديسمبر. كما اقترب مسافة 150 ياردة من السفن الأمريكية وهي مسافة قريبة بشكل خطير، وخاصة في الليل".

وأشارت القيادة إلى أنه بعد إصدار الإشارات الصوتية، تابعت السفن الأمريكية حركتها.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)