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واشنطن توافق على بيع دبابات "أبرامس" لوارسو

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واشنطن توافق على بيع دبابات
Globallookpress Nicolas Armer/dpa
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أعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية يوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على بيع دبابات "أبرامس" ومعدات عسكرية إلى وارسو بصفقة قيمتها 3.75 مليار دولار.

ويعتقد البنتاغون أن توريد هذه المعدات العسكرية من شأنه أن "يعزز قدرات بولندا في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بهذا القرار وأمام الهيئة التشريعية 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة.

وتعتزم بولندا شراء 116 دبابة "أبرامس" مستعملة من الولايات المتحدة بعد تزويد وارسو أوكرانيا ببضع مئات من دبابات T-72.

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المصدر: تاس 

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