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غوتيريش: نعامل الطبيعة كالمرحاض وفي النهاية نحن ننتحر بالوكالة (فيديو)

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غوتيريش: نعامل الطبيعة كالمرحاض وفي النهاية نحن ننتحر بالوكالة (فيديو)
@UN_Spokesperson
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشركات متعددة الجنسيات على تحويلها النظام البيئي العالمي إلى "ألعاب للربح".

وقال غوتيريش خلال كلمة له يوم الثلاثاء، قبل محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا: "في ظل شهيتنا التي لا حدود لها لتحقيق النمو الاقتصادي المطلق وغير المتكافئ أصبحت الإنسانية سلاحا للانقراض الجماعي".

وعبر عما في نفسه بصراحة حيث قال: "نحن نعامل الطبيعة كالمرحاض وفي النهاية، نحن ننتحر بالوكالة".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الفشل في تصحيح المسار سيؤدي لنتائج كارثية.

ومنذ توليه منصبه في عام 2017، جعل رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريش، قضية تغير المناخ نصب عينيه.

وفي الوقت الذي يشهد فيها التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم، تنظم الأمم المتحدة مؤتمر التنوع البيولوجي "كوب 15"، في مونتريال بكندا يوم الأربعاء.

ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاقية تاريخية تعالج شبح الانقراض الجماعي الذي يهدد النباتات والحيوانات.

المصدر: "فرانس برس"

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