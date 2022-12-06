وسائل إعلام فرنسية: الحطب أفضل مصدر للتدفئة بعد ارتفاع أسعار الوقود

تنشر وسائل الإعلام الفرنسية التوصيات حول قطع الأشجار للتدفئة في الشتاء، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واحتمال انقطاع الكهرباء على خلفية العقوبات التي فرضتها باريس وحلفاؤها ضد روسيا.

وبثت قناة BFMTV التلفزيونية اليوم الثلاثاء، تقريرا حول مجموعة من القواعد الخاصة بقطع الأشجار وسط ارتفاع كبير في أسعار الحطب.

وأشارت إلى أن سعر المتر المكعب من الحطب ارتفع من 65 إلى 90 يورو، ولم يعد بإمكان العديد من الأسر شراؤه.

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وقالت القناة: "مثل جميع أنواع الوقود الأخرى، فإن سعر الحطب مستمر في الارتفاع ولا يمكن للكثيرين تحمله، والحل الواضح هو الذهاب إلى الغابة بنفسك وجمع الحطب للتدفئة كما في العصور الوسطى".

وأشارت إلى أنه يمكن قطع الأشجار التي يزيد قطرها عن 35 سم فقط والتي توجد في الغابات المشتركة وفقا للحصة المخصصة، وفي حال قطع أشجار صغيرة يمكن دفع غرامة قدرها 1500 يورو.

وذكرت قناة TF1 TV أنه من أجل تزويد نفسك بالحطب، عليك دفع ضريبة قدرها 52 يورو.

وكشفت وسائل الإعلام أن واحدا من كل أربعة فرنسيين يستخدم الحطب للتدفئة في الشتاء، وقد تضاعف هذا العام عدد الذين يذهبون إلى الغابة بحثا عن الحطب.

المصدر: نوفوستي