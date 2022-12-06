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اختتام تدريبات مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والفرنسية

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اختتام تدريبات مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والفرنسية
AFP JACK GUEZ
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختتام التدريبات المشتركة "الريح الشرقية" للقوات الجوية الإسرائيلية والفرنسية.

وقال المكتب الصحفي للجيش في بيان له، يوم الثلاثاء، أنه "اختتمت اليوم تدريبات "الريح الشرقية" الدولية التي تدربت أثناءها القوات الجوية لإسرائيل وفرنسا على التعامل في أجواء إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن القوات الفرنسية والإسرائيلية كانت تنفذ "ضربات مشتركة والتصدي للأخطار الجوية".

وأضاف أن التدريبات أصبحت "مرحلة مهمة في تطوير التعاون الاستراتيجي بين القوات الجوية الإسرائيلية والفرنسية"، وساهمت في "زيادة الجاهزية القتالية للقوات".

وفي إطار التدريبات وصلت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، وعلى متنها 4 طائرات مقاتلة من طراز "رافال"، التي نفذت مهامها بالتعاون مع مقاتلات "إف 16" الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

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