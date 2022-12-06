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هولندا.. إحالة متهم بقتل طبيبة والتخطيط لعمل إرهابي إلى مستشفى الأمراض العقلية (صورة)

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هولندا.. إحالة متهم بقتل طبيبة والتخطيط لعمل إرهابي إلى مستشفى الأمراض العقلية (صورة)
Gettyimages.ru
علم السويد
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أحال القضاء السويدي متهما يبلغ من العمر 33 عاما أدين بقتل طبيبة نفسية والتخطيط لعمل إرهابي، إلى مستشفى الأمراض العقلية.

وأصدرت المحكمة، المنعقدة في جزيرة غوتلاند الواقعة على بحر البلطيق، كذلك حكما بدفع تعويضات لأقارب الطبيبة النفسية القتيلة تصل إلى ما يوازى نحو 68 ألف دولار.

وكانت الطبيبة النفسية البالغة من العمر 64 عاما، قد تعرضت للطعن ولقيت حتفها على يد الرجل بينما كانت في طريقها لحضور مؤتمر.

وأُدين الرجل أيضا بحيازة أسلحة ومطاردة آني لوف، رئيسة حزب "الوسط" السويدي، بقصد مهاجمتها.

ورأت المحكمة في ذلك استعدادات من جانب الرجل لارتكاب عمل إرهابي.

وتشير الفحوص النفسية إلى أن الجاني كان يعاني حالة نفسية مرضية حادة وقت الهجوم، علما أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة.

المصدر: د ب أ

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