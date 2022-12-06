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البيت الأبيض: بايدن سيحسم قرار ترشحه للانتخابات المقبلة مطلع العام الجديد

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البيت الأبيض: بايدن سيحسم قرار ترشحه للانتخابات المقبلة مطلع العام الجديد
AP Luis M. Alvarez
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتخذ قراره النهائي بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطلع العام الجديد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس يعتزم المشاركة في السباق، وهو ينوي مناقشة ذلك مع عائلته".

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وأكدت أنه سيتخذ قراره في أوائل العام المقبل على الأرجح، مضيفة أنه لا توجد لديها أي معلومات إضافية بهذا الشأن.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات مدير كوادر البيت الأبيض رون كلاين، الذي قال إن بايدن سيعلن عن قراره المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار كلاين إلى أن الإشارات من أعضاء الحزب الديمقراطي تدل على تأييدهم لترشح بايدن في انتخابات عام 2024.

المصدر: وكالات

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