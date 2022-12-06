البيت الأبيض يرفض التعليق على زيارة الرئيس الصيني للسعودية

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المزمعة للسعودية.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، اكتفت كارين جان بيير بالقول: "نحن لا نملي على أصدقائنا علاقاتهم الثنائية الخارجية".

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وفي وقت سابق قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديا مباشرا للمصالح الأمريكية في المنطقة، إن الولايات المتحدة لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس الصيني سيصل إلى المملكة في زيارة رسمية ستستمر من الـ7 وحتى الـ9 من ديسمبر الحالي.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية.

وذكرت أن قمة سعودية صينية ستعقد خلال زيارة الزعيم الصيني بمشاركة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس شي "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".

المصدر: RT + وكالات