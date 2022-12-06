الصين تطالب المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

شدد نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الدولية لأوكرانيا، ولاسيما بعد حلول الشتاء.

وقال: "من الضروري زيادة المساعدة الإنسانية حيث يواجه شعب أوكرانيا مشاكل متعددة، من نقص الكهرباء والتدفئة والإمدادات الأخرى وزيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية".

وتابع: "ينبغي للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مساعدة أوكرانيا لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة من خلال توفير كل ما هو ضروري لفصل الشتاء، والمعدات اللازمة والتدفئة، والاحتياجات الحيوية للفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين داخليا".

وأضاف: "الأطفال هم الأكثر ضعفا، والصين تدعو إلى أقصى قدر من الاهتمام باحتياجات الأطفال في الحالات الإنسانية".

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المصدر: "تاس"