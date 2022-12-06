المكسيك.. مقتل حامل شقّ بطنها مجرمان كشفا عن سبب جريمتهما

توفيت امرأة مكسيكية حامل إثر بقر مهاجمين بطنها لسرقة جنينها، حسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز (جنوب شرق) المكسيك، في بيان، إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما المولود الجديد.

ومثل المشتبه بهما وهما رجل وامرأة، أمام قاض، الاثنين، بتهمة خطف امرأة وقتلها.

وصرح مسؤول على صلة بالتحقيق لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المهاجمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأنه جرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة في نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وقتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك عام 2021، مع تصنيف حوالي 1000 من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.

المصدر: أ ف ب