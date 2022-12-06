غانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتصعيد بالضفة الغربية وغزة بعد تعيين سموتريتش

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه كلف الجيش بالاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أنه أوعز بذلك على خلفية تولي رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أو عضو آخر في حزبه، منصب وزير الدفاع.

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وصرح غانتس "بنظري، توجد مشكلة هنا".

وكشف خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" العبري، أنه "أصدر تعليمات للجيش بأن يكون مستعدا لاحتمال وقوع حدث يقود في نهاية الأمر إلى تصعيد كهذا أو ذاك داخل الضفة الغربية وقد يتسع إلى غزة.. وهذا أمر قد يحدث".

وتابع قائلا "يجب أن نضيف إلى هذا الوضع التحدي الإيراني الذي سيتصاعد برأيي في السنة أو السنتين القريبتين.. وبدلا من أن تكون وحدة قيادية منتظمة وكاملة، يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في الضفة ويفككونهم"، في إشارة إلى نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى وزارة الأمن القومي التي سيتولاها إيتمار بن غفير، مضيفا: "يبنون هنا وزارة داخل وزارة مع صلاحيات مستقلة واستشارة قانونية خاصة به وقوات خاصة به" في إشارة إلى سموتريتش.

ورأى غانتس أن وجود سموتريتش في وزارة الدفاع هو أمر يجعل الوضع قابلا للاشتعال، مشيرا إلى أنه (سموتريتش) سيدخل إلى هناك بقدم همجية، وأن نتنياهو مؤمن أنه سيتمكن من السيطرة على ذلك، لكنني أعتقد أنه مخطئ.

وأوضح أن نتنياهو تنازل لسموتريتش بانعدام مسؤولية وخضع لابتزازه على أكبر القضايا، مبينا أن ذلك مرتبط بالتسوية القضائية لنتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد خطيرة.

المصدر: موقع "واينت" العبري