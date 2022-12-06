 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubju

أعلن وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانيورا، فشل وزراء الاقتصاد والمالية بدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال ستانيورا: "للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها".

إقرأ المزيد
المفوضية الأوروبية تعلن عن قروض ميسّرة لأوكرانيا بـ18 مليار يورو
المفوضية الأوروبية تعلن عن قروض ميسّرة لأوكرانيا بـ18 مليار يورو

وصرح ستانيورا بأن "الهدف لا يزال هو نفسه، وهو البدء بتحويل المساعدات إلى أوكرانيا في أوائل يناير" وأن الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي.

وكانت الحكومة الهنغارية قد صرحت منذ البداية بأنها ملتزمة بتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكنها تنوي تقديم تلك المساعدة على أساس ثنائي وليس من خلال تقديم قرض مشترك من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا