الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

أعلن وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانيورا، فشل وزراء الاقتصاد والمالية بدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال ستانيورا: "للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها".

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وصرح ستانيورا بأن "الهدف لا يزال هو نفسه، وهو البدء بتحويل المساعدات إلى أوكرانيا في أوائل يناير" وأن الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي.

وكانت الحكومة الهنغارية قد صرحت منذ البداية بأنها ملتزمة بتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكنها تنوي تقديم تلك المساعدة على أساس ثنائي وليس من خلال تقديم قرض مشترك من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي