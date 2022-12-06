مغردون ومدونون ينشرون صورة لميركل مكبلة اليدين بأصفاد وصحيفة تكشف الحقيقة (صور)

تداول مغردون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، مكبلة اليدين بأصفاد، حيث زعم ناشروها أنه تم اعتقالها.

إلا أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، والصورة تم التلاعب بها عن طريق تغييرها باستعمال برمجيات تعديل الصور.

وتعود الصورة الأصلية إلى 11 أغسطس 2017، حيث زارت ميركل حينها سجن ستاسي السابق في العاصمة الألمانية برلين.

وكشفت عملية البحث العكسي عن الصورة أنها نشرت على موقع وكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" وأيضا في موقع Getty Images، في 11 أغسطس 2017، حيث قالت تلك المواقع معلقة على الصورة "ميركل تزور سجن ستاسي السابق في برلين - هوهنتشوينهاوزن في ألمانيا".

ووثقت الصورة الأصلية أن ميركل لم تكن مكبلة اليدين بأصفاد، وهو ما يؤكد أنه تم التلاعب بها وإجراء تعديلات عليها لغاية في نفس يعقوب.

وظهر معها في الصورة (من اليسار): مايك فرونيل، وزيرة الدولة للثقافة، ومونيكا غروترز، ومدير السجن التذكاري هوبرتوس كنابي.

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية