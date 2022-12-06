بولندا تزود كييف بمنظومة S-125 Neva السوفيتية للدفاع الجوي

صرح عضو مجلس الوزراء البولندي، ميشال دوورتشيك، بأن بلاده سلمت قوات كييف أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-125 Neva سوفيتية الصنع.

ونشر دفورتشيك على حسابه في "تويتر" صورة لبطارية S-125 Neva محاطة بمجموعة من عناصر الجيش الأوكراني، ومرفقة بتعليق: "أكاد لا أصدق ما أراه، يا له من منظر يسر العين، S-125 Neva البولندية في حوزة القوات الأوكرانية".

تم اعتماد منظومة S-125 Neva من قبل الاتحاد السوفيتي عام 1961، ومنحت بولندا 17 منظومة منها آنذاك، وتم تصدير عدة مئات إلى دول أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع البولندية، بأنها زودت أوكرانيا بدبابات، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والعديد من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، ومسيرات، وذخائر، وقطع غيار للطائرات، وغيرها من المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي