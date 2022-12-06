كتب الصحفي ستاليسلاف بيلين في صحيفة "Myśl Polska" أن الاستراتيجية المعادية لروسيا للساسة البولنديين فشلت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يعد لدى وارسو أي فرصة للعودة إلى الوراء.

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وقال: "اعتمد السياسيون في وارسو على سياسة المواجهة الشديدة تجاه روسيا، ولم يتركوا لأنفسهم أي فرصة للمناورة".

وعبر عن اعتقاده أن السلطات البولندية ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما أصبحت تقوم بدور "الدولة العازلة"، وهي مضطرة حاليا لأداء مهام الولايات المتحدة وأوكرانيا، متجاهلة مصالحها الخاصة.

وأضاف: "حان الوقت للنزول من الغيوم إلى الأرض. لا توجد هناك أي مؤشرات على أن محاولات تفكيك روسيا أو إخضاعها لسيطرة الاستخبارات والشركات الغربية ستأتي بنجاح".

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أن بولندا تقف "موقفا مسعورا على وشك الجنون" تجاه روسيا.

المصدر: نوفوستي