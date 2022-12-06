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"فاينانشيال تايمز" تنشر تفاصيل عن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

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Sputnik
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين والمناجم في روسيا كجزء من حزمة العقوبات الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: "سيتوجب على المفوضية الأوروبية أن تقترح حظرا على الاستثمار الجديد في قطاع استكشاف وإنتاج الثروات الباطنية كجزء من حزمة جديدة من العقوبات".

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ووفقا للمصادر، سيشمل هذا الحظر الجديد، العديد من الاستثناءات لأنواع معينة من المنتجات، كما "ستتضمن الحزمة الجديدة كذلك، منع المعاملات مع ثلاثة بنوك روسية أخرى".

المصدر: نوفوستي

 

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