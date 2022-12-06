"فاينانشيال تايمز" تنشر تفاصيل عن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين والمناجم في روسيا كجزء من حزمة العقوبات الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة: "سيتوجب على المفوضية الأوروبية أن تقترح حظرا على الاستثمار الجديد في قطاع استكشاف وإنتاج الثروات الباطنية كجزء من حزمة جديدة من العقوبات".

إقرأ المزيد

ووفقا للمصادر، سيشمل هذا الحظر الجديد، العديد من الاستثناءات لأنواع معينة من المنتجات، كما "ستتضمن الحزمة الجديدة كذلك، منع المعاملات مع ثلاثة بنوك روسية أخرى".

المصدر: نوفوستي