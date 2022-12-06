لافروف يدون عبارات العزاء بالرئيس الصيني الأسبق في سفارة بكين بموسكو

زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السفارة الصينية في موسكو وكتب عبارات العزاء في كتاب التعزية الذي افتتح هناك بمناسبة وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

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وكانت الصين قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وفاة رئيسها الأسبق جيانغ زيمين، عن عمر يناهز 96 عاما، بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل عدد من الأعضاء، حيث كان الظهور الأخير للرئيس الأسبق في منتصف أكتوبر الماضي، خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

المصدر: نوفوستي