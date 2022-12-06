بايدن سيعلن قرار ترشحه لولاية ثانية بداية العام 2023

صرح عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، رون كلاين، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتخذ قرار الترشح لولاية ثانية في رئاسة البيت الأبيض عام 2024، بداية عام 2023.

وأضاف كلاين، لصحيفة The Wall Street Journal، خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين، أنه يتوقع ترشح بايدن لولاية ثانية، مشيرا إلى أنه كأكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بسن الـ 82 يتشاور مع عائلته بهذا الشأن، وأنه إذا تولى السلطة مجددا فسيكون في عمر الـ 86 مع انتهاء ولايته الثانية، وأنه سيتخذ قراره النهائي بداية العام الجديد بعد انتهاء موسم العطلات.

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وأشار إلى رغبة الكثير من الديمقراطيين في الولايات المتحدة بترشحه لولاية ثانية.

وحتى اللحظة، يعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المرشح الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات 2024.

وألمح بايدن بعد صدور نتائج الانتخابات النصفية في الـ 9 من نوفمبر الماضي، التي حقق فيها الديمقراطيون تقدما غير متوقع، إلى رغبته بخوض غمار الترشح مجددا، إلا أنه لم يلغ احتمال عدم ترشحه.

المصدر: أ ف ب