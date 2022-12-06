عضو في الكونغرس يصف دعم واشنطن لقوات كييف بـ "غير الأخلاقي"

أدان عضو الكونغريس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول غوسار، قصف قوات كييف لكنيسة ميلاد المسيح في دونيتسك، وأكد أن نظام كييف استبدادي، وأن دعم واشنطن له غير أخلاقي.

وكتب غوسار تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "أنا مؤيد للسلام، وأرفض تفجير الكنائس، نظام كييف يتحول إلى نظام نازي استبدادي، واستمرار الولايات المتحدة في دعمه غير أخلاقي، فالموت لا يتوقف".

يذكر أن قوات كييف استهدفت أمس الاثنين، مدينة دونيستك بقصف صاروخي، أدى إلى اشتعال النيران في منزلين، وتضرر كنيسة ميلاد المسيح.

يشار إلى أن غوسار، تقدم في نهاية أكتوبر الماضي، بمبادرة دعا فيها الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض حول تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية في مدينة فينيكس التابعة لولاية أريزونا، وتعهد بالتصويت ضد جميع المبادرات الداعمة لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي