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"ليس بعد".. الكرملين يعلق على آفاق عقد اتصال بين بوتين وماكرون

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Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومساعده للشؤون الدولية يوري أوشاكوف
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صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، بأنه في الوقت الحالي ليس هناك تخطيط لمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقال أوشاكوف "ليس بعد" ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد اتصال بين الرئيسين.

وأضاف أن ماكرون "يتحدث كثيرا عن ذلك، وأنه يريد الحفاظ على الاتصال والحوار مع بوتين، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه".

وكان ماكرون أكد مؤخرا ضرورة منح روسيا "ضمانات أمنية" في سياق التسوية المستقبلية لأزمة أوكرانيا، وقال إنه يحافظ على "اتصالات مباشرة" مع بوتين، ويأمل بإجراء محادثة هاتفية معه في المستقبل القريب.

المصدر: "تاس"

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