الكرملين: سنطور علاقاتنا مع الدول التي تقدر سيادتها

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن روسيا ستعمل على تطوير العلاقات مع الدول التي تقدر السيادة وتفضل التعاون على المواجهة.

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وقال أوشاكوف في خطاب ألقاه في المنتدى الدولي السنوي "قراءات بريماكوف": "بالطبع سنواصل بذل الجهود لتعزيز هذه النزعات وتعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب، وسنعمل بالتعاون مع شركائنا وأصدقائنا أي مع الدول التي تقدر سيادتها وتفضل التعاون على المواجهة التي لا معنى لها والدول التي لا تعاني من الروسوفوبيا والرهاب بشكل عام".

وأشار إلى أن روسيا تنشط اليوم اتصالاتها مع إيران وبلدان الشرق الأوسط وتركيا والعالمين العربي والإسلامي بشكل عام، الأمر الذي تدل عليه حقيقة أن التجارة مع هذه الدول والمناطق في عام 2020 تجاوزت مؤشرات التجارة مع أوروبا واليوم تتقدم عليها بثقة.

المصدر: نوفوستي