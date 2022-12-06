لوغانسك: تسجيل حالات إعدام جنود أوكرانيين في دونباس بسبب رفضهم تنفيذ أوامر قادتهم

أفاد ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأنه تم تسجيل حالات إعدام جنود أوكرانيين على طول خط الجبهة في دونباس بسبب رفضهم تنفيذ أوامر قادتهم.

ونقل ماروتشكو عن البيانات الواردة من استخبارات الجمهورية: "تم في صفوف الوحدات العسكرية الأوكرانية استئناف ممارسة إعدام جنودها بسبب رفضهم تنفيذ الأوامر. تم تسجيل حالات إعدام لجنود أوكرانيين على يد ما يسمى بالمحكمة العسكرية الميدانية في مناطق التجمعات السكنية أرتيوموفسك وسيفيرسك وكريمينايا وسفاتوفو".

وأعلن ماروتشكو في نوفمبر الماضي عن بداية عمل المحاكم العسكرية الميدانية في القوات الأوكرانية المسلحة. وأضاف أنه تم السماح للضباط الأوكرانيين باستخدام جميع الوسائل المتاحة للتأثير على جنودهم.

المصدر: تاس