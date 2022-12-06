كلمات ماكرون عما شاهده في عيون بوتين تثير ذهول الصينيين

أثار تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه شاهد في عيون نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاستياء والعداء تجاه الولايات المتحدة، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة "جوانشا" الصينية.

وقال أحد القراء في تعليقه: "هل توجد في عيون بوتين ميزة خاصة، جعلت الرئيس الأمريكي السابق بوش ينظر عبرها إلى روح الرئيس الروسي، وجعلت ماكرون يشاهد العداء لواشنطن".

وقال آخر: "أجل بعد هذا النوع من التصريحات يمكن أن يفقد المرء القدرة على النطق".

وتابع مستخدم ثالث: "لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كميدان معركة لتدمير روسيا. ومن المعروف أن أمريكا تشعل الحرب باستمرار بدلا من التوسط في السلام".

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وأضاف أحد المعلقين: "تتلخص الاستراتيجية الأمريكية في سحق وتدمير الدول التي تهدد هيمنة واشنطن".

وتابع آخر القول: "باعت فرنسا أوروبا ونفسها للولايات المتحدة أمام العالم أجمع".

في وقت سابق، قال ماكرون، إن بلاده والدول الغربية الأخرى لا تسعى إلى تدمير روسيا.

وفي حوار مع قناة CBS التلفزيونية بث الأحد رد ماكرون على سؤال "ماذا رأيت في عيني بوتين حينما قابلته آخر مرة؟ قائلا: وجدت شيئا ما يشبه الاستياء منا .. من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي"، فروسيا تعتقد أن الدول الغربية تسعى جاهدة لتدميرها.

المصدر: نوفوستي