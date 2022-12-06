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القوات الأوكرانية تقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوروجيه النووية

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القوات الأوكرانية تقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوروجيه النووية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوروجيه النووية منذ الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال روغوف لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء: "استيقظت مدينة إنرغودار على أصوات قصف. من السابق لأوانه الحديث عن الأضرار والخسائر".

وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في الأسبوع الماضي أن كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية من أراضي محطة زابوروجيه النووية، معبرا عن اعتقاده أن ذلك يجب أن يصبح جزءا من الاتفاقية الأوكرانية الروسية المقبلة. وردا على ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المحطة تقع في الأراضي الروسية وتديرها السلطات الروسية ولا يمكن أن يدور الحديث عن أي انسحاب للجانب الروسي منها.

المصدر: نوفوستي

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