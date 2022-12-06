بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، عن استعداده للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وكتب على "تويتر": "إذا لم يتخل المرشحون الرئاسيون الجمهوريون الحاليون عن ترامب، فأنا مستعد لخوض السباق".

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في كلمة أمام أنصاره في فلوريدا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

ودعا بولتون، في وقت سابق إلى ترشيح وجه جديد في الحزب الجمهوري للرئاسة، منوها بأن دونالد ترامب يفقد الدعم في الحزب الجمهوري. ولفت إلى أنه أجرى استطلاعه الخاص ووجد أنه على مدار العامين الماضيين، فقد ترامب شعبيته في الحزب.

المصدر: RT