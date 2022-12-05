اعتقال عضو سابق في الكونغرس الأمريكي تعاقد مع جهات حكومية فنزويلية

أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال العضو السابق في مجلس النواب الأمريكي ديفيد ريفيرا، الذي وقع عقدا لتقديم خدمات استشارية مع حكومة فنزويلا بقيمة 50 مليون دولار.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية اعتقال النائب السابق في مطار أتلانتا، مشيرة إلى أن قضاء ميامي وجه إليه اتهاما جنائيا الشهر الماضي، دون أن تكشف عن التهم الموجهة إلى ريفيرا.

وأضافت أن ريفيرا ظهر أمام المحكمة الفدرالية في أتلانتا بعد اعتقاله يوم الاثنين، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية.

بدوره، امتنع جيفري فيلدمان، محامي ديفيد ريفيرا، عن التعليقات على القضية، مشيرا إلى أنه "لم يطلع على التهم".

وجدر بالذكر أن شركة PDV USA، التابعة لشركة "سيتغو" الحكومية الفنزويلية والمسجلة في الولايات المتحدة، رفعت في عام 2020 دعوى قضائية ضد شركة ريفيرا الاستشارية، متهمة اياها بعدم تنفيذ شروط العقد معها الموقع في عام 2017.

يدوره، رفع ريفيرا دعوى مضادة، متهما PDV USA بالتأخر عن دفع ثمن 30 مليون دولار لشركته بموجب العقد.

ويشار إلى أنه على الرغم من تعاقد ريفيرا مع شركة مسجلة في الولايات المتحدة، وليس مع الشركة الحكومية الفنزويلية مباشرة، كان عليه أن يسجل نفسه كـ "لوبي أجنبي"، لتعامله مع جهة تمثل مصالح الحكومة الفنزويلية التي سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات عليها.

ولم يقم النائب السابق بذلك.

كما تشير الوثائق القضائية إلى تعامله مع راؤول غورين، رجل الأعمال والإداري في الإعلام الفنزويلي الحكومي، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، والمتهم بتبييض الأموال في الولايات المتحدة.

يذكر أن ديفيد ريفيرا كان نائبا عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وكان يمثل ولاية فلوريدا فيه.

المصدر: "أسوشيتد برس"